38 женщин Брянщины поучаствовали во Всероссийской фотосессии «Жены Героев»
38 жен, матерей, сестер участников специальной военной операции из Брянской области поучаствовали в Всероссийской фотосессии «Жены Героев».
На бульваре Гагарина в областном центре открылась выставка фотографий «Женщины Героев Брянщины». Во всероссийском проекте-фотосессии «Жены героев» поучаствовали 38 жен, матерей, сестер участников специальной военной операции из Брянской области.
«За сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина, его надежный тыл. На фотографиях женщины в кителях своих мужчин — хрупкие, красивые. Они верят, надеются, ждут, гордятся. И помнят. На каждом фото — фразы из писем мужьям и сыновьям. Проникновенные строки о силе духа, об искренней любви. Спасибо всем героиням проекта! Судьба каждой женщины — человеческий подвиг. Подвиг любви, верности и самопожертвования», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.