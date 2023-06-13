39 машин получили брянские медики

39 машин получили медучреждения Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В преддверии Дня медицинского работника учреждения здравоохранения Брянской области получили новые машины скорой помощи и легковые автомобили, а также передвижные медицинские комплексы. 39 машин закуплены из федерального бюджета.

«Мы успешно реализуем на территории Брянской области задачи и поручения Президента России Владимира Владимировича Путина по обеспечению наших лечебных учреждений медицинским автотранспортом. За последние восемь лет, с 2016 года, мы уже приобрели 535 автомобилей», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что техника помогла пережить пандемию коронавируса.

«Новая техника позволила доставлять людей в КТ-центры, которых у нас работало шесть, сделать исследования, выявить заболевания на разных стадиях и оказать необходимую помощь. Благодарен нашим медицинским работникам за их труд, за ту работу, которую они сегодня выполняют в каждом лечебном учреждении Брянской области по сохранению жизни и здоровья жителей!» – заключил брянский губернатор.