40 домов сгорели в Брянской области при атаке дронов накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

22 апреля дроны-камикадзе ВСУ несколько раз атаковали населённые пункты Климовского и Севского районов.

При нападении в Климовском районе сгорели 29 домов. В селе Хоромное огонь уничтожил 25 домов и магазин. В селе Брахлов два дома сгорели, а также повреждено здание детского сада. В селе Сушаны и селе Грудская Севского района сгорели по два дома.

Пострадавших в происшествиях нет.