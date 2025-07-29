43 беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной за ночь. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Минобороны России обнаружили над регионом 43 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили нарушителей.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — уточнил губернатор Александр Богомаз.