44 беспилотника уничтожили военные над Брянщиной ночью
44 беспилотника уничтожили военные над Брянщиной ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
С вечера 24 мая до утра 25 мая Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом 44 беспилотников самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили нарушителей.
Люди не пострадали, разрушений также нет.
Глава региона Александр Богомаз призвал жителей не снимать работу ПВО и соблюдать меры безопасности.
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