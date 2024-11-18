45 беспилотников атаковали Брянщину ночью
45 беспилотников сбили военные над Брянской областью ночью. Об этом сообщили губернатор региоан Александр Богомаз.
В ночь с 17 на 18 ноября военнослужащие Минобороны России отразили массированную террористическую атаку по Брянской области. Над регионом заметили 45 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.
«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» – подчеркнул Александр Богомаз.
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