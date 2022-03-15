55 брянских дальнобойщиков не могут покинуть Украину

Решить проблему областное правительство пытается через Минтранс, Министерство иностранных дел РФ и красный крест.

В пресс-центре регионального правительства губернатор Александр Богомаз провёл совещание с участниками Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

В связи с проводимой специальной военной операцией, международным автоперевозчикам ограничен выезд в Российскую Федерацию. Сейчас на территории Украины находятся 53 водителя и 55 автопоездов с грузами организаций международных автоперевозчиков Брянской области.

Чтобы вызволить дальнобойщиков и вернуть грузы в адрес Министерства транспорта РФ, Министерства иностранных дел РФ, а также Российского красного креста направили обращения за подписью губернатора. Вопрос находится на особом контроле правительства Брянской области. Вчера в правительстве прошла встреча с родственниками водителей.