66 школ Брянска проверила комиссия перед началом учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске прошла проверка готовности школ к новому учебному году. Межведомственная комиссия за неделю побывала во всех 66 общеобразовательных учреждениях. Специалисты разных ведомств проверили работу систем оповещения. тревожных кнопок, калиток с электронными замками и домофонами.

Все школы города имеют оснащённые медицинские кабинеты и компьютерные классы. В 12 учреждениях в этом году обновили спортзалы. Кроме того, новые учебники купили для начальной школы, а также учебники истории для 5-9 и 10-11 классов.

«Все школы города обеспечены педагогическими кадрами. Налажена работа системы переподготовки и повышения квалификации. Ежегодно в учреждения образования приходят на работу около 30-40 молодых специалистов. Мы ожидаем, что в этом году за парты сядут 56 тысяч учеников», — подчеркнул начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.