66 школ Брянска проверила комиссия перед началом учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске прошла проверка готовности школ к новому учебному году. Межведомственная комиссия за неделю побывала во всех 66 общеобразовательных учреждениях. Специалисты разных ведомств проверили работу систем оповещения. тревожных кнопок, калиток с электронными замками и домофонами.
Все школы города имеют оснащённые медицинские кабинеты и компьютерные классы. В 12 учреждениях в этом году обновили спортзалы. Кроме того, новые учебники купили для начальной школы, а также учебники истории для 5-9 и 10-11 классов.
«Все школы города обеспечены педагогическими кадрами. Налажена работа системы переподготовки и повышения квалификации. Ежегодно в учреждения образования приходят на работу около 30-40 молодых специалистов. Мы ожидаем, что в этом году за парты сядут 56 тысяч учеников», — подчеркнул начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,