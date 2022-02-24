70-летняя жительница Брянска отдала мошенникам 242 тысячи рублей

Женщина хотела получить компенсацию.

Жертвой мошенничества стала 70-летняя жительница Советского района Брянска.

Неизвестный позвонил пенсионерке и сообщил о полагающейся ей компенсации. Ранее она приобретала медпрепараты, которые якобы оказались некачественными. Но для получения компенсации нужно заплатить налог.

Женщина поверила мошеннику и перевела на указанный счёт 242 тысячи рублей. Больше на связь мошенник не вышел. Полиция проводит проверку.