77 психологов приступили к работе в школах Брянска

Дополнительно 77 психологов приступили в новом учебном году к работе в школах Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Министерство просвещения России выпустило рекомендацию о том, что на 300 учеников в школе должен работать один психолог. В связи с этим с нового учебного года в учебные заведения Брянска пришли 77 специалистов этой сферы. Теперь в школах трудятся 112 психологов: выпускники факультета педагогики и психологии БГУ, а также прошедшие дополнительное обучение работники городского образования.

«В своей работе психологи будут учитывать уроки недавнего прошлого. Специалисты помогут купировать проявления буллинга в детском коллективе, а педагогам — решать конфликтные ситуации», — уточнила замначальника управления образования Брянска Надежда Соколовская.

Психологи будут помогать детям бороться с тревожностью и повышать мотивацию, а педагогам — создавать доброжелательную атмосферу в классах.