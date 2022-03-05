В нём участвовали несколько десятков машин.
В Брянске прошёл автопробег «Мы – за мир!» в поддержку военнослужащих, проводящих специальную военную операцию на Украине. Организовало мероприятие автомобильное сообщество Стиль: «Строгий». Подробности рассказали в городской администрации.
Водители собирались на парковке ТЦ «Линия» в Бежицком районе, на парковке около диагностического центра в Советском районе и около памятника воинам-водителям. В каждое место сбора приехали десятки автомобилей с надписями «Своих не бросаем», флагами России, ДНР и ЛНР.
Участники автопробега проехали по улицам города. А центральным местом сбора стала защитная дамба «Брянск-1 – Брянск-2». Здесь десятки машин выстроились в колонны и проехали по новой дороге к разворотному кольцу у вокзала «Брянск-1» , а потом вернулись к проспекту Московскому.
В знак солидарности с участниками автопробега в здании Брянской городской зажгли свет в окнах, образовав на фасаде букву «Z». Этим символом маркируется военная техника, участвующая в специальной военной операции.
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