Александр Богомаз стал кандидатом в губернаторы Брянской области

Александр Богомаз зарегистрировался в качестве кандидата в губернаторы Брянской области. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подал документы в избирательную комиссию. Он зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих выборах губернатора региона. Его кандидатуру поддержали коллеги по партии на конференции регионального отделения «Единой России».

«Нашему приграничному региону в нынешней ситуации непросто, но мы продолжаем жить и работать на родной земле, потому что у нас живут настоящие патриоты, люди, которые готовы защищать свою Родину, свой дом. Работы предстоит еще много, но, уверен, мы со всем обязательно справимся!» — подчеркнул Александр Богомаз.