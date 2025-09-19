Александр Богомаз вступил в должность губернатора Брянской области

В областном центре прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза.

Председатель избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова подчеркнула, что выборы признаны состоявшимися и действительными. На должность губернатора был избран Александр Богомаз. Он получил 428 тысяч 273 голоса избирателей. Елена Анненкова вручила Александру Богомазу удостоверение губернатора Брянской области. После этого вновь избранный глава региона принёс присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Брянской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Брянской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию области и благополучию ее жителей!» – сказал Александр Богомаз.

После присяги Александру Богомазу вручили символ губернатора Брянской области.