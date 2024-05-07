Авторитетный телеграм-канал процитировал мнение брянского губернатора об инаугурации президента.

В Кремле прошла инаугурация президента России Владимира Путина. На ней присутствовал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он поделился впечатлениями в своих соцсетях.

«Для меня большая честь быть частью команды главы государства, благодаря которому Россия стала великой, могучей, единой и сильной!» – отметил глава региона.

А телеграм-канал «Брянск и Бежица» сообщили, что комментарий Александра Богомаза в ленте новостей процитировал федеральный телеграм-канал «16 негритят», считающийся самым авторитетным ресурсом о политике.