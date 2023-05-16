Беспилотник повредил балкон в Клинцах

Стань волонтером-наставником, измени жизнь ребенка из детского дома! Чтобы выпускники детских домов не оставались одни после выхода из учреждения, фонд «Дети наши» ищет и потом обучает для них старших друзей – волонтеров-наставников. Наше окружение и наши стартовые возможности имеют огромное значение в становлении нашей личности и в том, как сложится наша жизнь. У кого-то «фора» больше, у кого-то меньше, а кто-то вообще лишен

Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 1,3 раза в январе-апреле В январе-апреле 2023 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 51,1 тыс. тонн, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем погрузки обеспечили железнодорожные станции Игоревская и Гагарин. В Смоленской области наблюдается устойчивая динамика роста объёмов погрузки леса. Только в апреле погрузка лесных

Движение автомобилей через переезд вблизи поселка Пронино в Смоленске будет закрыто с 17 по 18 мая на время ремонта В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта по железнодорожному переезду 430 км, расположенному в районе поселка Пронино в Смоленске, будет закрыто с 11:00 17 мая до 17:00 18 мая. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд автотранспорта будет организован через переезд 428 км, расположенный по улице Красноборская города Смоленск.