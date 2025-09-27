Беспилотник упал около многоэтажки в Стародубе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Ранним утром 27 сентября ВСУ атаковали город Стародуб. При нападении беспилотников самолётного типа в многоквартирном доме повреждена кровля.

Ещё один БпЛА упал около жилого дома. Жильцов эвакуировали. Люди на происшествии не пострадали.