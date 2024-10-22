Беспилотники повредили кровлю здания в Суземском районе

11 беспилотников за минувшую ночь уничтожили над Брянщиной военные. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь на 22 октября военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную массированную атаку на Брянскую область. За несколько часов над регионом обнаружили 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

При атаке на Суземский район два беспилотника повредили кровлю нежилого здания и котельной. Люди на происшествии не пострадали.