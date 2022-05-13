Без электричества в Брянской области остаются 134 населенных пункта

От стихии пострадало 27 районов.

В Брянской области без электричества до сих пор остаются 134 населённых пункта в 24 муниципальных образованиях. Бригады энергетической службы ведут аварийно-восстановительные работы.

Всего из-за урагана и грозы вчера без электричества остались 310 населённых пунктов в 27 муниципальных образованиях.