Созданы волонтёрский штаб и пункты приёма помощи.

Беженцы из Донбасса прибудут в Брянскую область завтра. Об этом сообщил глава региона.

«Первые жители Донбасса завтра, 22 февраля, прибывают в область. Их будут встречать на железнодорожном вокзале, а потом доставят в учреждения проживания, где организовано трёхразовое питание и медицинское обслуживание», – отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».

Для беженцев подготовили 500 мест на базе оздоровительных лагерей и санаториев. Всех прибывших проверят на коронавирусную инфекцию и при необходимости отправят в больницу.

В Брянской области созданы волонтёрский штаб и пункты приема помощи для прибывающих из Донбасса.