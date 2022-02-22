Блогер из Брянска записала ролик в поддержку беженцев из Донбасса

Видео в TikTok набрало уже почти пять с половиной тысяч лайков и больше 100 комментариев.

Ролик с призывом помочь беженцам из Донбасса разместила в TikTok блогер Александра Платонова @allleriass из Брянска. Девушка отметила, что важно поддержать эвакуированных жителей.

«А у этих людей нет ничего, они просто хотят, чтоб их дети жили в мире», — говорит героиня видеозаписи.

Видео набрало уже почти пять с половиной тысяч лайков и больше 100 комментариев

За поддержку автора видео благодарят и подписчики из Донецкой и Луганской областей