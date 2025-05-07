Более 10 километров трассы Погар-Стародуб ремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошла трасса в Погар-Стародуб в Погарском районе и Стародубском муниципальном округе. Подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой» приводит в порядок свыше 10 километров трассы. Работы начались еще в 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время рабочие обустраивают асфальтобетонное покрытие. Также специалисты укрепят обочины, отремонтируют съезды и нанесут дорожную разметку.