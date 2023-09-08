Более 40 человек тушили пожар в Брянске после падения беспилотника

Более 40 человек тушили пожар после падения беспилотника на административное здание в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 7 августа на в Брянске пресекли атаку беспилотника на промышленный объект.

«Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание», – отметил глава региона.

Возгорание ликвидировали через пару часов. На происшествии работали 12 единиц техники и более 40 человек личного состава.

Пострадавших в результате пожара нет.