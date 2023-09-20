Более 540 км брянских дорог отремонтируют и построят в этом году

Более 540 км дорог в Брянской области отремонтирую и построят в текущем году. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В этом году построят и капитально отремонтируют более 540 километров магистралей в Брянской области.

«Сейчас дорожники используют каждый погожий день, чтобы все работы по строительству и ремонту дорог были проведены качественно и по графику», — уточнил Александр Богомаз.

Самые важные объекты для региона — это Славянский мост в Брянске, мосты в Сураже и Фокино, путепровод в Унече, автодорогу на улице Ильи Иванова и улично-дорожную сеть в микрорайоне на улице Флотской в областном центре.

Растут и объемы финансирования на ремонт и строительство дорог.

«Если в 2021 году он составлял более 7 млрд рублей, в прошлом — 10,7 млрд рублей, в этом —почти 10,9 млрд рублей, причем 8,8 млрд рублей — это региональный бюджет», — добавил Александр Богомаз.

За восемь лет в Брянской области построили и отремонтировали 4223 км дорог.