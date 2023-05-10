Более 6,7 тысячи квадратных метров дороги отремонтировали в Брянске

Более 6,7 тысячи квадратных метров дороги отремонтировали подрядчики по гарантии в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

В областном центре специалисты технического надзора управления ЖКХ города Брянска проверяют качество пятилетнего гарантийного ремонта дорог. Таких в городе более 170 штук, площадью свыше 2,5 млн квадратных метров.

С 5 апреля по 10 мая подрядчики выполнили гарантийный ремонт на площади более 6,7 тысячи квадратных метров. На этой неделе технадзор проверяет ООО «СпектрБрянскСтрой», которая отремонтировала 3 913 квадратных метров дорог. Но локальную ямочность, швы и трещины рабочим придётся устранить на улицах Красноармейской, Калинина, Абашева, Салтыкова-Щедрина, кольцевой развязке улиц Флотской и Литейной, Институтской, Городищенской горке.