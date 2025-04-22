Более 8,8 млрд рублей направили на поддержку брянских семей с детьми

Более 8,8 млрд рублей направили на поддержку брянских семей при рождении детей. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
На совещании в областном правительстве обсудили реализацию национального проекта «Демография».
«Как сказал Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, «поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.
За пять лет на финансовую поддержку брянских семей при рождении детей направили свыше 8,8 млрд рублей. Так, единовременное пособие при рождении ребёнка составляет 10 тысяч рублей, а пособие многодетной семье — 20 тысяч рублей. Областной материнский капитал составляет 200 тысяч рублей на одного малыша, 400 тысяч рублей при рождении двойни и 1,2 млн рублей при одновременном рождении трёх и более детей.
В настоящее время в Брянской области живёт 15217 многодетных семей в которых воспитывается 50393 ребёнка.
«Новую меру поддержки — единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей — уже получили 28 человек, обучающихся по очной форме обучения. Хочу подчеркнуть: эту меру поддержки мы приняли для того, чтобы поддержать студенток, которые могут стоять перед дилеммой — бросить учебу или сделать аборт и потом, возможно, больше никогда не стать матерью», — уточнил Александр Богомаз.
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