Более четырёх тысяч мест создали в брянских школах

Построили 11 детских садов и 11 пристроек.

За пять лет в Брянской области создали 4 216 мест для школьников. В регионе построили три школы, один корпус и четыре пристройки к уже существующим.

Также за это время появилось 11 детских садов и 11 пристроек. Ещё 2 550 малышей смогли пойти в садик.