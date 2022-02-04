Брянцев приглашают на челлендж «#85приключений»

Жителям надо опубликовать видео с приключениями в регионе.

Брянская область вошла во всероссийский проект «Россия: 85 приключений».

На первом этапе проекта редакция Russia Beyond сняла серию роликов о региональных приключениях в России. В том числе и про Брянскую область.

А в соцсетях запустили челлендж «#85приключений». Пользователи могут пополнить коллекцию своей историей о любом регионе. Видео нужно опубликовать в Instagram или TikTok с хештегом #85приключений до 1 марта 2022 года.

На втором этапе пользователи на онлайн-голосовании выберут десять лучших приключений в России. А итогом проекта будет документальный фильм о России.