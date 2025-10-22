Город32

Брянцев призвали не снимать и не фотографировать атаки ВСУ

2025, 22 октября 10:48 Лента новостей
Оперативный штаб Брянской области разместил в своём телеграмм-канале публикацию с призывом о соблюдении мер безопасности. 

 

Жителям региона напомнили о недопустимости проводить фото- и видеосъёмку атак беспилотников, а также последствий нападений. Эту информацию могут использовать ВСУ. Они анализируют данные в СМИ и соцсетях о местах падения БпЛА, работе ПВО и экстренных служб, пострадавших объектах. 

«Каждое видео, фото подобного характера помогают врагу координировать не только удар по самому объекту, но и по тем, кто его защищает или восстанавливает. Таким образом, кадры размещенных фото и видео угрожают нашей с вами безопасности, усложняют работу нашим военным, а также могут помочь врагу подготовиться к новой, более точной атаке», – уточнили в оперштабе.

 

Очевидцев пролёта и падений беспилотников  просят обращаться в Единую диспетчерскую дежурную службу по номеру 112.

