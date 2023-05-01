Брянцы доберутся до Москвы с пересадками

Пассажиры трёх поездов из Новозыбкова и Климова доберутся до столицы с пересадками. Схему уточнили в пресс-службе Московской железной дороги.

В учреждении уточнили, что поезда №202, 204 Новозыбков – Москва и №86 Климов – Москва по расписанию доедут до станции Унеча. Затем всех пассажиров автобусами доставят на станцию Почеп. К этому времени там подготовят три состава до столицы той же нумерации. Поезда отправятся после пересадки всех пассажиров из автобуса.

«Пассажиры с билетами на перечисленные поезда могут бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, камер хранения» – уточнили в пресс-службе МЖД.

Напомним, на перегоне Унеча-Рассуха приостановили движение. Грузовой состав сошел с рельсов из-за взрыва.