Железнодорожное сообщение с Унечей восстановят к утру

Железнодорожное сообщение с Унечей после взрыва восстановят к утру 2 мая. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона прибыл на место происшествия в Унечу. Там работает оперативный штаб с участием начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Вадима Уваркина, замначальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Марата Шайдуллина и представителей оперативных служб.

«В результате происшествия с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших нет. Благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей пожар полностью локализован. На месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы», – уточнил Александр Богомаз.

Пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию Почеп доставят автобусы. Они пойдут в 19, 20 часов вечера и в полночь. Обратно автобусы отправятся в 20.00, 21.00 и час ночи.

«К утру железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено», – заключил Александр Богомаз.