Подрядчик разобрал половину путепровода в Унече

Подрядчик разобрал половину старого путепровода в Унече. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Унече капитально ремонтируют путепровод, проходящий над железнодорожными путями. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» уже разобрала половину сооружения. Когда старую конструкцию уберут, специалисты начнут забивать сваи и возводить новый путепровод.

Транспортный пост связывает Унечу с федеральной трассой, с другими районами и областным центром.