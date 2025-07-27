Брянец Егор Иванов завоевал бронзу Первенства России

Брянский юниор Егор Иванов вошел в число призеров Первенства России по велосипедному спорту. Масштабный турнир развернулся в Саранске и объединил сильнейших райдеров из восьми российских регионов, сообщили в областном департаменте ФК и спорта.

Брянец ярко заявил о себе на треке в дисциплине ВМХ. В серьезной конкуренции Егор Иванов сумел обогнать серьезных соперников и подняться на пьедестал почета. Он завоевал бронзовую медаль Первенства.

Следует добавить, что спортсмен тренируется под руководством наставника Александра Алипченкова, который разделил радость успеха со своим воспитанником.