Брянец Егор Иванов завоевал бронзу Первенства России
Брянский юниор Егор Иванов вошел в число призеров Первенства России по велосипедному спорту. Масштабный турнир развернулся в Саранске и объединил сильнейших райдеров из восьми российских регионов, сообщили в областном департаменте ФК и спорта.
Брянец ярко заявил о себе на треке в дисциплине ВМХ. В серьезной конкуренции Егор Иванов сумел обогнать серьезных соперников и подняться на пьедестал почета. Он завоевал бронзовую медаль Первенства.
Следует добавить, что спортсмен тренируется под руководством наставника Александра Алипченкова, который разделил радость успеха со своим воспитанником.
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