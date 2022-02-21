Брянец купил водительские права в интернете

Мужчина не смог сдать экзамен по вождению.

Суд рассмотрел уголовное дело об использовании поддельного водительского удостоверения 29-летним жителем Брянска.

В конце прошлого года ночью сотрудники ДПС возле дома 53 по проспекту Московскому остановили «ВАЗ-21074». Полицейские проверили по базе предъявленное водителем удостоверение. Выяснилось, что документ с таким номером выдан на имя другого человека.

Мужчина сознался, что купил права в интернете за 30 тысяч рублей. Сам он не смог сдать экзамен по вождению.

Суд на девять месяцев ограничил свободу брянца. Ему запрещено покидать областной центр и необходимо дважды в месяц отмечаться в полиции.