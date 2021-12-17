Брянец незаконно хранил револьвер «Наган» 1895 года

Оружие он нашёл в поле.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении оружия и пороха.

Следствие установило, что в июле 2021 года 53-летний брянец в поле около деревни Колтово Брянского района нашёл револьвер системы «Наган» калибра 7,62 мм образца 1895 года. А в чужом сарае мужчина обнаружил 144 грамма бездымного пороха. Оружие и взрывчатое вещество он хранил дома.

Суд приговорил мужчину к 2 годам в колонии-поселении и 20 тысяч рублей.