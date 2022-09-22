Брянец получил условный срок за взятку

Жителя Брянска за взятку инспектору суд приговорил к условному лишению свободы.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о даче взятки в отношении 31- летнего жителя областного центра.

Мужчина не смог сдать второй этап экзамена по вождению.И решил получить права за деньги. Через посредника он передал сотруднику МРЭО 25 тыс рублей.

Суд назначил виновному год лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.