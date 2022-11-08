Брянец забил приятеля табуретом и отправился в колонию

Суд приговорил жителя Трубчевского района, избившего до смерти знакомого табуретом, к 8 годам в колонии строгого режима. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Суд рассмотрел уголовное дело об умышленном причинении смертельных травм в отношении 41-летнего жителя. 29 июня пьяный мужчина в гостях у своей знакомой в деревне Глинск поссорился с сожителем хозяйки. Фигурант несколько раз ударил мужчину по голове деревянным табуретом. От полученных травм мужчина умер через несколько часов.

Суд приговорил виновного к 8 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.