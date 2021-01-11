Брянщина до конца февраля получит более 48 тысяч доз вакцины от коронавируса

По региону препарат будут развозить на специальных автомобилях-морозильниках.

Власти Брянской области подписали с Минздравом РФ договор о поставке в регион 48 500 доз вакцины от коронавируса. Вакцина поступит на Брянщину до конца февраля.

По райцентрам препарат будут развозить специальные машины, оснащенные морозильным оборудоваием.

Будет также организована доставка в райцентр на вакцинацию на транспорте поликлиник и социальных служб жителей отдаленных населенных пунктов, желаюших сделать прививку.