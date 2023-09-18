Брянщина приняла эстафету Вечного Огня

Брянская область приняла Всероссийскую эстафету Вечного Огня. О церемонии рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В день празднования 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков Брянская область присоединилась ко Всероссийской эстафете Вечного Огня. Он зажжен от огня могилы Неизвестного солдата в московском Кремле.

«Эстафета Вечного Огня — это дань памяти и уважения всем защитникам нашей Родины, кто ковал Победу на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, в тылу. Это символ великой гордости за подвиг нашего народа, освободившего мир от фашизма!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Сначала Вечный Огонь доставили в Карачев. Потом церемония прошла в Дятьково. Дальше частица Вечного Огня передали Городу Воинской Славы Брянску.

«И пусть пылает Вечный Огонь памяти народной в сердце партизанской Брянщины, пусть грядущие поколения берегут память о защитниках Родины! Мы гордимся героическим прошлым своего края!» — заключил Александр Богомаз.