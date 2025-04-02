Делегация Брянской области приехала в Гомельскую область. Врио заместителя губернатора региона Виталий Свинцов и заместитель председателя Брянской областной Думы Николай Якушенко. Они примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню единения народов Беларуси и России. Гостей на границе встретил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский.

Брянская делегация приехала на праздничные мероприятия в Гомельскую область. Об этом сообщили в телеграм-канале «Гомельщина официально».

По «золотому кольцу» О состоянии проходящих через Смоленщину федеральных дорог говорили в ходе прошедшей встречи губернатор Василий Анохин и глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Стороны подписали допсоглашение к меморандуму о развитии федеральной, региональной и местной дорожной сети Смоленской области. Одна из тем обсуждения – ремонт трассы Р-132 «Золотое кольцо». На эти цели уже заложены федеральные средства, которые

Накануне посевной 1500 тонн минеральных удобрений получат бесплатно смоленские аграрии от ПАО «Дорогобуж». Хорошей новостью с сельхозпроизводителями поделился губернатор Василий Анохин, который провёл в Москве рабочую встречу с вице-президентом ПАО «Акрон» Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по развитию АПК и реализации ряда социальных проектов. Известно, что большую часть удобрений

К полёту готов! Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске. Вопросы создания центра по разработке и изготовлению дронов обсудили в ходе рабочей встречи в Москве губернатор Василий Анохин и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Как отметил губернатор, для запуска такого производства в регионе есть всё необходимое: компетенции, материально-­техническая база, а также действующие компании по изготовлению деталей и частей аппаратов. «Нужно объединить эти ресурсы в единую мощную организацию,

Сохраним и отстроим Регион получит федеральную поддержку на реализацию ряда проектов. Совет Федерации единогласно одобрил все предложенные правительством региона проекты по развитию здравоохранения, транспортной, спортивной инфраструктуры и сохранению культурного наследия на Смоленщине. «Это главный итог «Часа субъекта РФ» на пленарном заседании СФ – ключевого события Дней Смоленской области в верхней палате парламента», – подчеркнул губернатор Василий Анохин. Напомним,

Слышать и знать В Десногорске установят мемориал для увековечения памяти защитников Отечества, погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин – вопрос обсуждался на встрече с участниками СВО и их семьями, которая состоялась в городе атомщиков на прошлой неделе. «Пообщались, обсудили много важного. Мы должны слышать и знать, что волнует семьи наших защитников, заботиться о них в это непростое время. Обсудили медицинскую и социальную реабилитацию