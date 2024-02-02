Брянская делегация участвует в Дне здоровья на ВДНХ

Брянская делегация участвует в Дне здоровья на выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве проходит День здоровья. Участвует в тематическом мероприятии и делегация из Брянской области. На стенде региона демонстрируют оказание медицинской помощи в условиях военного времени.
Также медики привезли с собой цифровой ФАП. Диагностическое оборудование помещается в небольшой чемоданчик. Посетителям стенда Брянской области предлагают сделать ЭКГ, измерить давление,пульс и температуру, определить уровень сахара и холестерина в крови. Интерпретировать результаты анализы специалисты могут с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. А через интерент медики могут передать данные в клинику для уточнения диагноза и консультации с другими специалистами.
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