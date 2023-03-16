Брянская дума опровергла информацию о включении расходов на ПВО в квитанции ЖКУ

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот опроверг информацию о включении расходов на ПВО в квитанции по оплате ЖКУ жителей.

Из-за хакерской атаки официальный сайт регионального парламента оказался недоступным во второй половине дня в среду, 15 марта.

«Сегодня против России, в том числе и Брянщины, развязана настоящая война в информационном пространстве. И цели ее вполне понятны: посеять панику, разобщить российское общество. Считаю, что к фейковым сообщениям надо объективно относиться, не поддаваясь провокациям извне», – подчеркнул председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

По словам спикера, злоумышленники добавили ложную информацию в пресс-релиз про заседание постоянного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу и тарифно-ценовой политике. Он был опубликован на сайте думы 10 марта.

«Там появился новый абзац, где якобы комитет включил в апрельскую повестку вопрос об имплементации (реализации) механизма по включению в коммунальные платежи для населения региона части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты от террористических атак. Была проведена служебная проверка, в ходе которой было отмечено, что комитет состоялся согласно утвержденному плану работы, и в повестке заседания такой вопрос не числился. Соответственно — депутаты не обсуждали вышеуказанную тему. Кроме того, на заседании велась телевизионная съемка», – отметил Валентин Суббот.

Информацию удалили. Сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства произошедшего, добавил Валентин Суббот.