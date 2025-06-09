Брянская легкоатлетка победила на «Мемориале братьев Знаменских» в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В рамках Недели легкой атлетики в Лужниках в Москве прошёл «Мемориал братьев Знаменских». 66-й турнир в этом году стал международным.

В беге на 800 метров выступила брянская спортсменка Мария Прохорец. Она преодолела дистанцию за 2:01.87 секунды. Девушка завоевала золотую медаль престижного турнира.