Брянская область обменяется лесной территорией с Калужской

Площади регионов не изменятся.
Брянская и Калужская области обменяется территориями.
Изменение границ регионов обсудили на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. С обращением к ним обратилось Законодательное собрание Калужской области. В обсуждении по видеосвязи участвовали исполняющая обязанности заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова и заместитель председателя областной Думы Владимир Пронин.
Изменение границ необходимо для территориального устройства села Желтянка Хвастовичского района Калужской области. Там живут семь человек. Населённый пункт практически со всех сторон окружён брянской территорией. Село соединят с Калужской областью. Кроме того, изменение границ позволит обслуживать грунтовую дорогу, которая проходит по брянской территории и соединяет Желтянку с селом Бояновичи.
«Изменение границ между областями производится путём обмена территориями равной площади по 22,3 гектара, относящимся к землям лесного фонда. … При этом площади регионов не изменяются», – отметил председатель комитета Совета Федерации Андрей Шевченко.
При обмене территориями учли мнение жителей Брянской и Калужской областей. Комитет порекомендует Совету Федерации утвердить изменения границ на ближайшем заседании палаты.
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