Брянская полиция отметила 80-летие со дня образования

Брянский губернатор поздравил региональное УМВД с 80-летием со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В здании УМВД России по Брянской области прошло торжественное мероприятие. Оно было посвящено 80-летию со дня образования ведомства. На торжестве сотрудников поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«Я хочу еще раз поблагодарить сотрудников УМВД России по Брянской области за высокий профессионализм при исполнении служебных обязанностей, за выполнение всех мероприятий и задач, которые возложены и многократно усилены в связи с проведением специальной военной операции. Уважаемые товарищи, дорогие ветераны! Я еще раз поздравляю вас со знаменательной датой — юбилеем образования органов правопорядка в Брянской области! Выражаю уверенность в том, что под руководством начальника Управления МВД России по Брянской области, полковника полиции Алексея Владимировича Солдатова сотрудники Управления всегда будут оставаться надежным щитом и гарантом безопасности в нашей Брянской области», – сказал Александр Богомаз.

На торжестве лучшие правоохранители получили ведомственные и государственные награды. Лучшие коллективы Брянщины подарили полицейским яркие выступления.