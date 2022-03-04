Брянская полиция призвала не участвовать в несанкционированных акциях  

В Сети распространяют сообщения о несогласованных публичных мероприятиях.

Руководство МВД России поручило руководителям территориальных отделов принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка. В интернете распространяют сообщения о несогласованных публичных мероприятиях в регионах 6 марта.

В полиции предупредили несанкционированные акции будут пресекаться, а организаторов и участников привлекут к ответственности.

«Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом», — подчеркнули в полиции.

Жителей призвали не реагировать на провокации организаторов и не посещать районы, где планируются акции, а также предостеречь родных и детей.