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Нового руководителя брянской полиции представил Министр внутренних дел РФ

2024, 12 февраля 14:41 Лента новостей
Нового руководителя брянской полиции представил Министр внутренних дел РФ
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя брянской полиции личному составу. Об это сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

Указом Президента России на должность руководителя УМВД России по Брянской области назначен полковник полиции Алексей Солдатов. По видеосвязи личному составу его представил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. 

«Алексей Владимирович несколько лет он был заместителем начальника УМВД, генерал-майора полиции Владислава Александровича Толкунова,  полностью знаком с ситуацией, которая складывается на территории нашего приграничного региона, у него налажено оперативное взаимодействие со всеми силовыми структурами Брянской области», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

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