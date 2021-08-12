Брянская полиция разыскивает опасного преступника

Мужчина напал с ножом на продавщицу в Дятьково

Брянская полиция разыскивает мужчину, совершившего тяжкое преступление в Дятьково.

Как сообщает региональное УМВД, 12 июня около 8.30 неизвестный напал с ножом на продавщицу магазина «Пингвин» по улице Ленина, 164а, украл 2,5 тысячи рублей, после чего скрылся.

Приметы разыскиваемого: на вид около 35-40 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения среднее, короткие темные волосы, лысина на теменной части головы, овальное лицо без родинок и шрамов, светлые глаза.

Был одет в темные спортивные брюки и темно-серую куртку без капюшона.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности преступника, просят звонить по телефонам: 02, (с мобильного – 102), 8 (48333) 3-32-11, 8 (48333) 4-38-08, 8 (4832) 74-20-23 – или обратиться в ближайший отдел внутренних дел.