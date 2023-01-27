Брянская прокуратура не нашла нарушений в отмене проездных льготникам

Прокуратура не выявила нарушений законодательства в отмене проездных на общественный транспорт льготным категориям в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Брянской области провела проверила законность отмены проездных билетов для льготников в Брянске, после по публикации в средствах массовой информации.

Напомним, с 1 февраля пенсионеры, школьники и студенты будут платить по 15 рублей за поездку в транспорте. Раньше они пользовались месячным проездным билетом по цене от 430 до 800 рублей.

В прокуратуре отметили, что замена проездных билетов льготной стоимостью поездок не ухудшает социальные гарантии студентов, учащихся и пенсионеров. А решение горадминистрации не противоречит закону. Основания для применения мер прокурорского реагирования отсутствуют, заключили в надзорном ведомстве.