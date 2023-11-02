Брянские эксперты обсудили межнациональное согласие в регионе

Эксперты Брянской области обсудили межнациональное согласие и профилактику межрелигиозных конфликтов.

На совещании по ситуации в Дагестане Президент России Владимир Путин поручил главам регионов и силовых структур оперативно принимать меры по защите межрелигиозного и межрелигиозного согласия.

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили профилактику подобных конфликтов.

Так, ректор БГТУ Валерий Егорушкин привел слова Владимира Путина из статьи 2012 года. Глава страны назвал причиной межнациональных недопониманий социально-экономические проблемы, бездействие правоохранителей и власти, коррупцию и неверие в равенство перед законом.

«Полностью согласен с Президентом – именно существование перечисленных им предпосылок позволяют провокаторам разжечь конфликт», — заключил эксперт.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов отметил, что по результатам опроса Фонда «Общественное мнение» жителей России, считающих преимуществом многонациональность, становится больше. По их мнению, каждая национальность привносит новые знания и возможности.

«Если же некие силы хотят изменить тенденцию, хотят помешать могучему движению единения народов России, то, как и поручил Президент, необходимо принимать твердые и своевременные меры по защите конституционного строя страны, прав граждан и межрелигиозного согласия», – подчеркнул Попов.