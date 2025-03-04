Брянские горнолыжники завоевали восемь медалей в Беларуси

Брянские горнолыжники завоевали восемь медалей на чемпионате и первенстве Республики Беларусь. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На базе Республиканского горнолыжного центра «Силичи» в Минской области прошёл Открытый чемпионат и первенство Республики Беларусь по горнолыжному спорту. Брянск представила команда спортшколы олимпийского резерва «Олимп». Так, Марта Жарикова заняла первое место в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант». Она же стала бронзовым призёром в параллельном слаломе.

Также в слаломе Валерия Афанасьева Завоевала серебряную медаль, в Ася Мнацаканян – бронзовую. В дисциплине «слалом-гигант» второй стала Мария Поварницына, а «бронза» досталась Дарине Михальченковой и Максиму Баранюку.